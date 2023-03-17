"بلدية القوز" تبدأ استقبال طلبات رخص بسطات رمضان عبر منصة "بلدي"

وفي التفاصيل، أكد متحدث بلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق" أن من لديه الرغبة فعليه المسارعة بالتقديم عبر منصة بلدي، مشيرًا إلى انتهاء التقديم يوم الثلاثاء 29-8-1444هـ .