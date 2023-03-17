"بلدية القوز" تبدأ استقبال طلبات رخص بسطات رمضان عبر منصة "بلدي"

أعلنت بلدية القوز جنوب القنفذة بدء استقبال طلبات رخص البسطات الرمضانية بسوق الخميس الشعبي إلكترونياً عبر منصة بلدي على الرابط التالي : balady.gov.sa/Services/Terms
وفي التفاصيل، أكد متحدث بلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق" أن من لديه الرغبة فعليه المسارعة بالتقديم عبر منصة بلدي، مشيرًا إلى انتهاء التقديم يوم الثلاثاء 29-8-1444هـ .
ونوه "الشيخي" إلى أنه في حال اكتمال العدد المطلوب سوف يتم تسجيل بقية المتقدمين في قائمة الاحتياط ، موضحًا أن توزيع المواقع سيكون حسب الأولوية بالتسجيل وحسب الفئات ومواقعها.