"تعليم الشرقية" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لكرة القدم في المدارس

وأشار إلى أن "الفيفا للمدارس"، تناولَ محاور عدة، منها: التعريف بالبرنامج الرياضي وأهدافه، وآلية طريقة إقامة المهرجان الرياضي، وشرحًا تفصيليًّا لطرق أداء التمارين، إلى جانب الحديث عن طريقة التسجيل في التطبيق والهدف من التطبيق.