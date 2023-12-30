"تعليم الشرقية" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لكرة القدم في المدارس

"تعليم الشرقية" تطلق برنامجًا تدريبيًّا لكرة القدم في المدارس
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، برنامجًا تدريبيًّا لكرة القدم للمدارس، بعنوان "الفيفا للمدارس"، بإشراف قسم التربية البدنية بإدارة الإشراف التربوي "بنين- بنات".
جاء ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، ووزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.
وقال المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص، لـ"سبق": يأتي البرنامج في إطار تنمية المهارات الحياتية من خلال ممارسة كرة القدم؛ فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية واستثمار قدرات الطلاب والطالبات نحو تعلم واكتشاف عالم الرياضة وتنمية القدرات في المهارات الحياتية.
وأضاف "الباحص"، أن البرنامج استهدف 75 متدربًا ومتدربة من مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات التربية البدنية، وبمشاركة 100 طالب و100 طالبة.
وأشار إلى أن "الفيفا للمدارس"، تناولَ محاور عدة، منها: التعريف بالبرنامج الرياضي وأهدافه، وآلية طريقة إقامة المهرجان الرياضي، وشرحًا تفصيليًّا لطرق أداء التمارين، إلى جانب الحديث عن طريقة التسجيل في التطبيق والهدف من التطبيق.
وتخلله دخول المتدربين على تطبيق "FIFA" "Foot ball"، وتطبيق عملي لمهرجان "البراعم لاكتشاف البراعم".
يُذكر أن هذا البرنامج التدريبي يساهم في استثمار استراتيجيات تعلم كرة القدم؛ وفق تدريب نظري تفصيلي وعملي تطبيقي.
ومن المقرر أن تنطلق مرحلة التدريب العملي للبنين في مقر نادي "النهضة"؛ بينما للبنات في مقر نادي القادسية.