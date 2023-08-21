"بيئة القنفذة" تشارك في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

من جهته أشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا فعالًا بمجال تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمستفيدين، لتزويدهم بأهم المعارف والمهارات والخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة، وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية التي تقدم حسب المميزات النسبية لكل منطقة وفي عدة حقول مختلفة.