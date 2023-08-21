"بيئة القنفذة" تشارك في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، مع إدارة التعليم بالمحافظة، في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع حرب وبني عيسى.
وتأتي مشاركة مكتب الوزارة بإقامة عشر ورش ومحاضرات إرشادية وتوعوية.
وكان من عناوين هذه المحاضرات: الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التوعية بطرق التربية والتغذية للإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى حملات توعوية للاستفادة من دعم برنامج "ريف"، وشملت الحملة توزيع العلاجات والنشرات الإرشادية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن البرامج التدريبية شارك فيها الأطباء البيطريون والمرشدون الزراعيون.
من جهته أشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا فعالًا بمجال تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمستفيدين، لتزويدهم بأهم المعارف والمهارات والخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة، وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية التي تقدم حسب المميزات النسبية لكل منطقة وفي عدة حقول مختلفة.
جدير بالذكر أنه في ختام الحملة تم تكريم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة من قِبَل إدارة تعليم القنفذة على الجهود المبذولة في هذه الحملة.