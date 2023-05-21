"بلدية بيشة" تُباشر معالجة آثار العاصفة الترابية بإزالة الرمال من المواقع المتضررة

باشرت بلدية بيشة أعمال إزالة آثار العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة ومراكزها، يوم أمس، وامتدَّ تأثيرها على الشوارع والقرى والحدائق، حيث انتشرت فرق البلدية على الطرقات الرئيسة والفرعية، وتم تنظيف الشوارع وإزالة الرمال، وتحرير الحركة المرورية في مواقع متفرقة، مع جهات أخرى كالدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء.