"بلدية بيشة" تُباشر معالجة آثار العاصفة الترابية بإزالة الرمال من المواقع المتضررة

باشرت بلدية بيشة أعمال إزالة آثار العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة ومراكزها، يوم أمس، وامتدَّ تأثيرها على الشوارع والقرى والحدائق، حيث انتشرت فرق البلدية على الطرقات الرئيسة والفرعية، وتم تنظيف الشوارع وإزالة الرمال، وتحرير الحركة المرورية في مواقع متفرقة، مع جهات أخرى كالدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء.
وتفصيلاً، بدأت بلدية بيشة في إزالة آثار العاصفة الترابية التي تراكمت رمالها على الطرقات الرئيسة والشوارع العامة، فضلاً عن نزح تجمعات المياه في مواقع متفرقة.
من جهته، قال رئيس البلدية المهندس علي آل جلبان إن البلدية جندت طاقمها الميداني في أعمال المراقبة اليومية ومباشرة البلاغات وتنفيذ المهام في إزاحة الرمال وتساقط الأشجار في الحدائق والطرق الرئيسة، لافتاً إلى أن البلدية تتلقى البلاغات والشكاوى فور وصولها ويتم التعامل معها وفق ما تستدعيه الحالة.