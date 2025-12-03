أمانة حفر الباطن تنظّم ملتقى ملاك محطات الوقود لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات

نظّمت أمانة محافظة حفر الباطن ملتقى ملاك محطات الوقود، بالتعاون مع وزارة الطاقة، وبمشاركة عدد من ملاك المحطات والأفراد، إلى جانب حضور ممثلين عن شركات متخصصة وجهات ذات علاقة.
وأوضحت الأمانة أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، ومناقشة التحديات التي يواجهها قطاع محطات الوقود، إلى جانب رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والفنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة العامة.
وشهد الملتقى تفاعلًا مثمرًا بين الحضور، حيث جرى تبادل الأفكار وطرح عدد من المرئيات والمقترحات التطويرية، إضافة إلى الإجابة على استفسارات ملاك المحطات، ما يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة.
وأكدت أمانة حفر الباطن أن هذه الملتقيات تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة حفر الباطن.