أمانة حفر الباطن تنظّم ملتقى ملاك محطات الوقود لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات

وشهد الملتقى تفاعلًا مثمرًا بين الحضور، حيث جرى تبادل الأفكار وطرح عدد من المرئيات والمقترحات التطويرية، إضافة إلى الإجابة على استفسارات ملاك المحطات، ما يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة.