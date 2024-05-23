في اجتماعهم الثامن والثلاثين.. "الجوف" تستضيف عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات السعودية

رحب رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتورمحمد بن عبدالله الشايع بأعضاء لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات السعودية، في اجتماعهم الثامن والثلاثين الذي تنظمه جامعة الجوف.
وقال "الشايع" إن المعلوماتية الصحية وتطبيقاتها لغة العلم التي ينبغي تسخيرها لخدمة العالم، وطب الأسنان فتح أبوابه ليتحدث بلغة طب الأسنان الرقمي وضع آليات لتحسين التحاق خريجي طب الأسنان بسوق العمل، ضمن أولويات مستهدفات الجامعات السعودية.
واختتمت لجنة عمداء كليات طب الأسنان السعودية أعمال الاجتماع الثامن والثلاثين الذي استضافته جامعة الجوف، وكان من أبرز توصياته:
- التشديد على ضرورة الاستفادة من المعلوماتية الصحية وتطبيقاتها في تعليم وتدريب طلاب كليات طب الأسنان.
- زيادة أعداد برامج الدراسات العليا والبدء في استحداث البرامج والزمالات الدقيقة في تخصصات طب الأسنان، والتنسيق - في هذا الخصوص - مع الجهات المعنية بالتصنيف.
- إنشاء لجنة منبثقة تكون مهامها بحث أفضل الآليات والممارسات لإنشاء "مراكز الأعمال" في المستشفيات الجامعية لطب الأسنان.