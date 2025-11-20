"أمانة جدة" تحصد الجائزة الأولى إقليميًا في الأثر المجتمعي عن مشروع حديقة الأمير ماجد

حصدت أمانة محافظة جدة جائزة "الأثر المجتمعي والمشاركة والشمولية" عن مشروع حديقة الأمير ماجد ضمن جوائز Landscape Middle East Awards 2025، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في العاصمة أبوظبي. وجاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية بين أكثر من 300 مشروع من مختلف دول المنطقة.