"القحطاني" يبحث مع "عكيري" خدمات الإسكان التنموي بمحافظة فيفاء ومركز الجوة

استقبل محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن ناصر عكيري، ومدير إدارة الإسكان التنموي بفرع شؤون الإسكان بجازان، المهندس أحمد بن سالم خواجي، بحضور رئيس مركز الجوة علي بن يحيى الحريصي، ونائب رئيس بلدية فيفاء مفرح بن شريف الفيفي، وأعضاء المجلس المحلي، تم خلال اللقاء بحث خدمات الإسكان التنموي بمحافظة فيفاء ومركز الجوة.
كما رعى محافظ فيفاء حفل جمعية مسكن بفيفاء، لتسليم عددٍ من الوحدات السكنية ومشروعات ترميم لخدمة 85 مستفيدًا، ضمن الدعم من الشريك الاستراتيجي لجمعية مسكن للإسكان التنموي في المنطقة؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بفرع شؤون الإسكان التنموي بجازان وجهود الجمعية الذاتية.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية مسكن للإسكان التنموي بفيفاء المهندس عيسى فرح الفيفي، أن الجمعية أنهت بحث 1200 حالة مؤهلة للاستفادة من خدمات الإسكان التنموي في نطاق عمل الجمعية في محافظات فيفاء والداير والعيدابي، من القطاع الجبلي بمنطقة جازان، حيث سلمت 8 وحدات سكنية بمدينة جازان، وجارٍ تسليم 22 وحدة سكنية بمحافظة العارضة، بالإضافة إلى ترميم تسعة مساكن أخرى.
وبيّن "الفيفي" أن مجموع المستفيدين من خدمات الجمعية منذ تأسيسها قبل عامين بلغ 120 مستفيدًا، مضيفًا أن عدد المستفيدين من خدمات التأثيث والأجهزة الكهربائية بلغ 230 مستفيدًا، أما دعم الإيجار فبلغ عدد المستفيدين 16 مستفيدًا.
ولفت المدير التنفيذي لجمعية مسكن إلى أن الجمعية عقدت 15 شراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي، بهدف توفير أراضٍ لتنفيذ مشروعات إسكان للمستفيدين من خدمات الجمعية.
من جانب آخر، ثمَّن محافظ فيفاء جهود جمعية مسكن للإسكان التنموي بمحافظة فيفاء، وقال: "نحن نسعى مع الجمعية والجهات الحكومية بالمحافظة والمشايخ والأعيان لتوفير أراضٍ مناسبة لإقامة مشروعات إسكان تنموي للمستفيدين من خدمات جمعية مسكن".