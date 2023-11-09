"القحطاني" يبحث مع "عكيري" خدمات الإسكان التنموي بمحافظة فيفاء ومركز الجوة

وبيّن "الفيفي" أن مجموع المستفيدين من خدمات الجمعية منذ تأسيسها قبل عامين بلغ 120 مستفيدًا، مضيفًا أن عدد المستفيدين من خدمات التأثيث والأجهزة الكهربائية بلغ 230 مستفيدًا، أما دعم الإيجار فبلغ عدد المستفيدين 16 مستفيدًا.