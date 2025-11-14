تحت شعار "نحن أمانة".. "تعليم الطائف" يحتفي باليوم العالمي للطفل 2025

ووجّه المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي جميع المدارس والروضات والحضانات بتنفيذ فعاليات الاحتفاء وفق الإطار العام الصادر من وزارة التعليم، بما في ذلك توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات الأطفال وسلوكياتهم، وفق الخطة الاتصالية المعتمدة.