تحت شعار "نحن أمانة".. "تعليم الطائف" يحتفي باليوم العالمي للطفل 2025

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في احتفاء وزارة التعليم باليوم العالمي للطفل تحت شعار "نحن أمانة"، والذي يوافق 20 نوفمبر 2025م، وهي مناسبة سنوية تُعنى بالتعريف بحقوق الأطفال وتعزيز حمايتهم وتنميتهم، وتسليط الضوء على مسؤولية المجتمعات في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنموهم بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.
ويهدف الاحتفال إلى نشر ثقافة حقوق الطفل وأهمية مراعاتها، إلى جانب إبراز منجزات وزارة التعليم في مجال الطفولة المبكرة، بما يعكس تكامل توجهات الوزارة مع التوجهات العالمية لتنمية الطفولة.
ووجّه المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي جميع المدارس والروضات والحضانات بتنفيذ فعاليات الاحتفاء وفق الإطار العام الصادر من وزارة التعليم، بما في ذلك توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات الأطفال وسلوكياتهم، وفق الخطة الاتصالية المعتمدة.
وثمَّن الدكتور "الغامدي" جهود وزارة التعليم في تمكين الأطفال من التعلم في بيئة آمنة ومحفزة تُسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وحمايتهم نفسيًا وبدنيًا وعقليًا، وترسيخ القيم الإيجابية لإعدادهم مواطنين صالحين يعتزون بوطنهم وقيادتهم ويتمسكون بالقيم والمبادئ الإسلامية.
وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف تسعى من خلال هذه البرامج إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وإعدادهم لبناء شخصيات مبتكرة ومبدعة تواكب تطورات المستقبل.