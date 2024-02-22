"الملحم": اليوم نستحضر الإنجازات التي تحققت للوطن والتنمية والتطور في جميع المجالات

رفع مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم التهنئة الخالصة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله- بيوم التأسيس، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية أعوامًا عديدة وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- وأن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأبناء هذا الوطن الغالي.
وقال: في يوم 22 فبراير من كل عام نحتفي بيوم التأسيس السعودي؛ لكونه اليوم التاريخي لتأسيس الدولة السعودية الأولى فهو يوم فخر وعز لكل أبناء المملكة وشعبها، فيجب علينا الوقوف وقفة عزة وإجلال؛ تقديرًا لما يحمله ذلك اليوم من معانٍ؛ فحينما يأتي ذكر التاريخ لابد من تذكر تاريخ السعودية الأولى وأبطالها البواسل الذين أسهموا في إنشائه وأولهم الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية".
وأضاف: "يوم التأسيس يؤكد لنا مدى قوة حُكامنا وقادتنا، وإلى أي مدى وصلت قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- التي تسعى لتكون المملكة العربية السعودية الأولى دائمًا وأبدًا.
وتابع: في يوم التأسيس المجيد نستحضر فيه الإنجازات التي تحققت للمملكة والتنمية والتطور اللذين نعيشهما في سائر المجالات التي أصبحت محط أنظار العالم في يوم اعتزاز وافتخار كل مواطن بكيان المملكة العربية السعودية.
وأوضح "الملحم" أن يوم التأسيس يمثل فرصة لنا جميعًا لنعزز قيم المواطنة والانتماء لهذا الوطن، ولنعمل على ترسيخ روح الوحدة والتكافل بين أفراد المجتمع، فالتعليم يلعب دورًا حيويًا في بناء الهوية الوطنية وتعزيز القيم الوطنية لدى الطلاب، ونحن ملتزمون بتقديم التعليم الذي يُسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول.