"الملحم": اليوم نستحضر الإنجازات التي تحققت للوطن والتنمية والتطور في جميع المجالات

وقال: في يوم 22 فبراير من كل عام نحتفي بيوم التأسيس السعودي؛ لكونه اليوم التاريخي لتأسيس الدولة السعودية الأولى فهو يوم فخر وعز لكل أبناء المملكة وشعبها، فيجب علينا الوقوف وقفة عزة وإجلال؛ تقديرًا لما يحمله ذلك اليوم من معانٍ؛ فحينما يأتي ذكر التاريخ لابد من تذكر تاريخ السعودية الأولى وأبطالها البواسل الذين أسهموا في إنشائه وأولهم الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية".