محافظ الليث يستعرض أنشطة وبرامج جمعية آمال للأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية آمال لذوي الإعاقة بالمحافظة أحمد بن حسن الكناني وعددًا من أعضاء المجلس؛ حيث استمع خلال اللقاء لشرحٍ تفصيليّ عما تُنفذه الجمعية من برامج وأنشطة.