محافظ الليث يستعرض أنشطة وبرامج جمعية آمال للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدَّ محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني على الدور الذي تقوم به الجمعية في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم ولتعزيز جودة حياتهم
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية آمال لذوي الإعاقة بالمحافظة أحمد بن حسن الكناني وعددًا من أعضاء المجلس؛ حيث استمع خلال اللقاء لشرحٍ تفصيليّ عما تُنفذه الجمعية من برامج وأنشطة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطط والرؤى المسّتقبلية التي تهدف إلى المساهمة في الاكتشاف المبكر لحالات ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتقديم الدعم والمساندة والرعاية الطبية؛ وتأهيل أسر ذوي الإعاقة للتعامل مع أبنائهم؛ وتوعية المجتمع بأسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها؛ وتطوير أداء العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة علاوةً على إنشاء مراكز متقدمة لتقديم الرعاية والتدريب.
ونوه المحافظ بالجهود والخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة وإدخالهم في برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بهم؛ وعملها على تفعيل اندماجهم في المجتمع بالطريقة التي تتلاءم مع إمكاناتهم؛ وتمكينهم من العمل والحركة وإطلاق مواهبهم وممارسة هواياتهم.
من جانبه أوضح "الكناني" أنَّ الجمعية تُقدم العديد من البرامج للمستفيدين منها التدريبية والتعليمية؛ والمحاضرات والندوات المتخصصة؛ وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ وتهيئة المساكن لذوي الإعاقة؛ وتفعيل الأيام العالمية؛ وتقديم الاستشارات؛ وربط ذوي الإعاقة وأسرهم بالجهات؛ وتوفير خدمات النقل لهم.