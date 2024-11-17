تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والنكاف في عفيف

وتستهدف الحملة الفئات العمرية المختلفة على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 6 أعوام عبر المراكز الصحية التابعة للمستشفى، إضافة إلى رياض الأطفال، وقد انطلقت هذه المرحلة في 3 نوفمبر وتستمر حتى 19 ديسمبر المقبل، فيما ستركز المرحلة الثانية على تطعيم الأطفال من عمر 7 أعوام وحتى 18 عامًا من طلاب المدارس، ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة في 5 يناير وتستمر حتى 20 فبراير 2025.