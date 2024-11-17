تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والنكاف في عفيف

أعلنت إدارة صحة المجتمع بمستشفى عفيف، تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والنكاف، وتهيئة مراكز الرعاية الصحية الأولية لاستقبال الراغبين في التطعيم والذي يُعد وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من المرض.
وتستهدف الحملة الفئات العمرية المختلفة على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 6 أعوام عبر المراكز الصحية التابعة للمستشفى، إضافة إلى رياض الأطفال، وقد انطلقت هذه المرحلة في 3 نوفمبر وتستمر حتى 19 ديسمبر المقبل، فيما ستركز المرحلة الثانية على تطعيم الأطفال من عمر 7 أعوام وحتى 18 عامًا من طلاب المدارس، ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة في 5 يناير وتستمر حتى 20 فبراير 2025.
يُذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة وطنية في 3 نوفمبر 2024 تشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، التي تسعى إلى القضاء على مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بحلول نهاية عام 2028، كجزء من الجهود لتعزيز الأمن الصحي على المستوى المحلي والعالمي.
كما تهدف الحملة إلى تحقيق تغطية شاملة لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم، للحد من انتشار العدوى داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز المناعة الجماعية لحماية المجتمع من تفشي المرض.