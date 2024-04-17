حتى سن الفطام.. جمعية حقال الخيرية بمكة تؤمّن لمستفيديها مستلزمات الأطفال الرضع

تعهدت جمعية البر بحقال بمنطقة مكة المكرمة؛ في تأمين مستلزمات الأطفال الرضع التابعين لها حتى سن الفطام، في خطوة فريدة من نوعها نالت على استحسان مستفيدي الجمعية الخيرية.
وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 50 طفلاً، حيث خصصت الجمعية مبلغ 400 ريال شهريًا، بالتعاون مع إحدى الصيدليات لتأمين مستلزمات الطفل حتى سن الفطام، وذلك عبر قسيمة شرائية إلكترونية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التخفيف من الأعباء على مستفيديها، وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الدور الإنساني والخيري الذي تقدمه وفق رؤية مستقبلية شاملة منبثقة من رؤية 2030 في الجانب الخيري.