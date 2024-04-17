حتى سن الفطام.. جمعية حقال الخيرية بمكة تؤمّن لمستفيديها مستلزمات الأطفال الرضع

وأكدت الجمعية أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التخفيف من الأعباء على مستفيديها، وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الدور الإنساني والخيري الذي تقدمه وفق رؤية مستقبلية شاملة منبثقة من رؤية 2030 في الجانب الخيري.