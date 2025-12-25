"نماء المكية" تطلق هاكاثون "غِراس" وتكرّم 8113 متطوعًا لعام 2025

نظّمت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة "هاكاثون غِراس التطوعي"، برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي، الذي رعى كذلك حفل تكريم المتطوعين لعام 2025م، وذلك بقاعة الروّاد في مكتبة الملك فهد العامة.
وأكد "الغامدي" أهمية فكرة الهاكاثون التطوعي، الذي يجمع الفرق التطوعية الصغيرة لابتكار مبادرات وفرص موجهة للأطفال في المجالات البيئية والمجتمعية، من خلال جلسات عصف ذهني وتحديات إبداعية بإشراف خبراء في العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن "غِراس" يمثل نموذجًا ملهمًا لصناعة جيل واعٍ بقيمة العطاء والابتكار، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التطوع.
وأشاد بتعاون فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، ودورهما في دعم فعاليات الهاكاثون وإنجاح أهدافه.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ أن "غِراس" يستهدف تحفيز الأطفال على التفكير الإبداعي، وتدريب الفرق الصغيرة على تصميم المبادرات بأسلوب علمي، واكتشاف المواهب الناشئة، وإنتاج مبادرات قابلة للتنفيذ ضمن برامج الجمعية. وبيّن أن الفئة المستهدفة تشمل الأطفال من عمر 7 إلى 13 عامًا، وأبناء الأسر المستفيدة.
وأشار إلى أن مخرجات الهاكاثون تضمنت: ابتكار 10 مبادرات تطوعية للأطفال، إعداد دليل "مبادرات الطفل المتطوع"، تأسيس "شبكة المتطوع الصغير"، ونشر ثقافة الاستدامة البيئية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي لدى المشاركين.
وتضمن الهاكاثون ثلاث مراحل: ورش تمهيدية، ثم عصف ذهني وتحديات، وختامًا عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم.
كما جرى خلال الحفل تكريم عدد من الجهات الداعمة، أبرزها: إدارة المنظمات غير الربحية بوزارة البيئة، أمانة محافظة جدة، مؤسسة صالح عبدالله كامل، شركة ماكدونالدز، إلى جانب تكريم قادة الفرق والمتطوعين المتميزين لعام 2025م، والفريق الفائز في النسخة الأولى من الهاكاثون.
يُذكر أن منجزات التطوع في الجمعية خلال عام 2025م شملت:
8,113 متطوعًا ومتطوعة
258 فرصة تطوعية
102,157 ساعة تطوعية
3,430,687.5 ريال عائد اقتصادي للعمل التطوعي.