"نماء المكية" تطلق هاكاثون "غِراس" وتكرّم 8113 متطوعًا لعام 2025

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ أن "غِراس" يستهدف تحفيز الأطفال على التفكير الإبداعي، وتدريب الفرق الصغيرة على تصميم المبادرات بأسلوب علمي، واكتشاف المواهب الناشئة، وإنتاج مبادرات قابلة للتنفيذ ضمن برامج الجمعية. وبيّن أن الفئة المستهدفة تشمل الأطفال من عمر 7 إلى 13 عامًا، وأبناء الأسر المستفيدة.