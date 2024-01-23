أمير الباحة يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

كما استمع إلى شرحٍ مفصّل عن معرض سيرة ومسيرة، المصاحب لشتاء الباحة الذي يقيمه الفرع بمحافظة المخواة، ويهدف من خلال أركانه إلى استعراض جهود المملكة في الدعوة إلى الله، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والوحدة بين المسلمين، والأعمال الإغاثية والإنسانية.