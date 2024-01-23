أمير الباحة يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

تسلَّم الأميرُ الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقريرَ السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لعام 2023م.
جاء ذلك خلال استقباله مديرَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ نواف بن عائض الغامدي؛ حيث اطّلع خلال اللقاء على تقرير الإنجازات وبرامج الفرع الفاعلة، وكل ما يتعلّق بخدمة بيوت الله.
كما استمع إلى شرحٍ مفصّل عن معرض سيرة ومسيرة، المصاحب لشتاء الباحة الذي يقيمه الفرع بمحافظة المخواة، ويهدف من خلال أركانه إلى استعراض جهود المملكة في الدعوة إلى الله، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والوحدة بين المسلمين، والأعمال الإغاثية والإنسانية.
وأكّد الرعايةَ الشاملةَ والاهتمام المتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، في خدمة بيوت الله والإسلام والمسلمين وكافة قطاعات التنمية في وطننا الغالي.
فيما عبّر "الغامدي" عن عظيم شكره لأمير المنطقة على توجيهاته المستمرّة لما فيه خدمة بيوت الله، وخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، ومتابعته لأعمال الفرع للقيام بدوره على أكمل وجه.