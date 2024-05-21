"عين الوطن" تحتفل باليوم العالمي لضغط الدم بمبادرة توعوية للوقاية والعلاج

وأكد أن تنفيذ فريق عين وطن التطوعي للمبادرة جاء من استشعار المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وقد بذلت جهود من أعضاء في التنظيم والاستقبال والتعريف بالمبادرة وأهدافها حيث إن زوار الركن بلغ عددهم 223 شخصًا وتم تقديم الخدمات الصحية لهم وتوزيع أوراق توضح لهم طريقة المحافظة على الضغط في مستواه الطبيعي.