"عين الوطن" تحتفل باليوم العالمي لضغط الدم بمبادرة توعوية للوقاية والعلاج

نفّذ فريق عين وطن التطوعي يوم الجمعة الماضي مبادرة " اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم" وكانت مبادرة الفريق من خلال التوعية الصحية بمرض ارتفاع ضغط الدم من خلال تجهيز ركن كامل في مركز العثيم مول وتجربة قياس الضغط لزوار المول وتوعيتهم بالمستوى الطبيعي للضغط كما تم تعريفهم عن أسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق تجنبها، وكانت المشاركة ضمن مستهدفات وزارة الصحة.
وقد شهد ركن فريق عين وطن التطوعي إقبالاً كبيرًا.
وأوضح أحمد الجروان مدير الفريق أنه من أهم أهداف دولتنا العظيمة صحة الإنسان وما توليه الحكومة له الأثر الإيجابي.
وأكد أن تنفيذ فريق عين وطن التطوعي للمبادرة جاء من استشعار المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وقد بذلت جهود من أعضاء في التنظيم والاستقبال والتعريف بالمبادرة وأهدافها حيث إن زوار الركن بلغ عددهم 223 شخصًا وتم تقديم الخدمات الصحية لهم وتوزيع أوراق توضح لهم طريقة المحافظة على الضغط في مستواه الطبيعي.