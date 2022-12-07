أمين "غرفة جازان": ميزانية 2023 تدل على زيادة الملاءة المالية للمملكة

أشاد أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، بميزانية المملكة لعام 2023 من حيث تسجيلها فائضًا بمبلغ 16 مليار ريال، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ عام 2013، وهو ما فاق كل التوقعات.