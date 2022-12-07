أمين "غرفة جازان": ميزانية 2023 تدل على زيادة الملاءة المالية للمملكة

أشاد أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، بميزانية المملكة لعام 2023 من حيث تسجيلها فائضًا بمبلغ 16 مليار ريال، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ عام 2013، وهو ما فاق كل التوقعات.
وأكد الدكتور الجوهري أن ذلك يأتي في وقتٍ كان يتوقع معه صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد السعودي للعام نفسه بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هذه الميزانية تدل على زيادة الملاءة المالية للمملكة، وقدرة الدولة – حماها الله - على إدارة مواردها بكفاءة واقتدار تجاوزت بها كل التقديرات.
وأشار "الجوهري" إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على تعزيز الناتج المحلى الإجمالي للمملكة، وزيادة الإنفاق الحكومي، وخفض التضخم، وتعزيز الاستثمارات، مما سيخلق معه فرصًا استثمارية وزيادة في الوظائف بالقطاع الخاص.
ورفع أمين عام غرفة جازان أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وسمو ولي عهده الأمين على ما توليه القيادة من رعاية وتوجيهات سديدة لتحقيق الغايات المنشودة لازدهار اقتصادنا الوطني، وتقدم المملكة في المجالات كافة.