غرس 700 شتلة سدر بوادي قنا غرب عسير .. ضمن مبادرة السعودية الخضراء

وانطلقت فعاليات المبادرة بالتزامن مع موسم التشجير الوطني لعام 2025، الذي يُقام تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحسين جودة الحياة البيئية، من خلال غرس الأشجار المحلية التي تلائم طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.