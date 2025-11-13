غرس 700 شتلة سدر بوادي قنا غرب عسير .. ضمن مبادرة السعودية الخضراء

شهد وادي قنا بمنطقة عسير صباح اليوم غرس 700 شتلة من شجر السدر، ضمن مبادرة تطوعية بعنوان "تشجير وادي قنا"، أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بقنا والبحر ومركز قنا، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية وأفراد المجتمع المحلي وصحيفة " سبق ".
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة.
وانطلقت فعاليات المبادرة بالتزامن مع موسم التشجير الوطني لعام 2025، الذي يُقام تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحسين جودة الحياة البيئية، من خلال غرس الأشجار المحلية التي تلائم طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي أن البرنامج الوطني للتشجير يُعد أحد البرامج الرئيسية في المملكة، ويهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء، والحد من تدهور الأراضي، ودعم التنوع الحيوي، وتحسين جودة الهواء.
وأكد المركز أن استخدام الأنواع النباتية المحلية، مثل السدر، يسهم في استدامة التشجير ورفع كفاءة المشروعات البيئية بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.