"الزنيدي": لقاء القيادات الإشرافية بجدة فرصة للتطوير ومواكبة المتغيرات

أكد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن لقاء القيادات الإشرافية في مدينة جدة يعد فرصة كبيرة للانطلاقة نحو التطوير بشكل أكبر وأسرع في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على المستويات كافة. كما أنه يأتي امتدادًا لديناميكية المؤسسة وحراكها الدائم في توفير كل ما من شأنه خدمة العملية التدريبية، وتأهيل المتدربين والمتدربات بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل، بما يتوافق مع متطلبات الجودة والكفاءة. وقال "الزنيدي" أن هذا اللقاء الذي تحتضنه مدينة جدة بالفترة من 6-7 مارس، وتنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، يحتوي على أربع جلسات مطولة على مدى يومين، وعشر ورش عمل متزامنة، ويتحدث فيه أكثر من عشرين مختصًّا من قيادات المؤسسة ونواب المحافظ ومديري العموم في ديوان المؤسسة، وخبراء من ذوي الاختصاص من الجهات المرتبطة بالمؤسسة وسوق العمل.