"المشيطي" يكرم "نماء المكية" كأكثر المنظمات تفعيلًا للعمل التطوعي في القطاع البيئي

كرّم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة بجائزة "أكثر المنظمات تفعيلًا للعمل التطوعي"، وذلك خلال ملتقى القطاع غير الربحي الأول في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
وتسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للجمعية خالد الشيخ، وسط حضور رسمي وشراكات نوعية، شهد خلالها الملتقى إطلاق عدد من المبادرات الهادفة لتعزيز أثر القطاع غير الربحي وتطوير منظومته.
من جهته، أوضح بندر القحطاني مدير التطوع والمسؤولية الاجتماعية في الجمعية، أن "نماء المكية" تتبنى شعار "العمل التطوعي.. صناعة ومهارة"، بهدف نقل العمل التطوعي من صفة المساعدة المؤقتة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة تعتمد على الحضور والتنسيق والمتابعة.
وأضاف القحطاني أن الجمعية تشجع التوأمة بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والخاصة، وتدعم برامج التنمية والتطوير لتمكين المبادرات التطوعية، مؤكّدًا اهتمام الجمعية ببناء القدرات التطوعية وضمان استمراريتها.
وأشاد بجهود الفرق التطوعية التي ساهمت في إنجاح العديد من مبادرات الجمعية، حيث قدمت إدارة التطوع عبر منصة العمل التطوعي منذ إنشائها في أغسطس 2024 عدد (304) فرصة تطوعية، ساهم في تنفيذها (8,188) متطوعًا ومتطوعة، بمجموع (94,125) ساعة تطوعية، وعائد اقتصادي قُدّر بـ(3,049,397.73) ريال.
وأشار القحطاني إلى أن العمل التطوعي يمثل أحد المسارات الاستراتيجية للجمعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.