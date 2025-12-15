"المشيطي" يكرم "نماء المكية" كأكثر المنظمات تفعيلًا للعمل التطوعي في القطاع البيئي

وأشاد بجهود الفرق التطوعية التي ساهمت في إنجاح العديد من مبادرات الجمعية، حيث قدمت إدارة التطوع عبر منصة العمل التطوعي منذ إنشائها في أغسطس 2024 عدد (304) فرصة تطوعية، ساهم في تنفيذها (8,188) متطوعًا ومتطوعة، بمجموع (94,125) ساعة تطوعية، وعائد اقتصادي قُدّر بـ(3,049,397.73) ريال.