شاهد.. مدخل مدينة الفوارة الجديد.. تصميم عصري بفكر حديث

أعلنت بلدية الفوارة، التابعة لأمانة منطقة القصيم عن شكل وتصميم وبيانات مدخل المدينة الحديث، بعد أن تم إنجازه بنسبة جاوزت الـ 45٪، ويتكون من هياكل حديدية بارتفاع 7 أمتار مضاف عليها الرسومات بداخله بشكل جمالي مع إضاءات متفاوتة، وتحسين المنطقة المحيطة بكامل تفاصيلها من الجانبين، وذلك بطريقة حديثة بلمساتها الجمالية.
وأوضح رئيس بلدية الفوارة، المهندس ماجد بن فهد الحربي أن هذا العمل يأتي من مبدأ تحسين مداخل مدن ومحافظات منطقة القصيم وفق توجيهات أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي الذي ينشُد، ويتابع بحرص الأعمال الابتكارية وغير المقلدة، أو التي يطغى عليها طابع التحديث والتجديد في أفكار تنفيذها.
وتابع: "نحن في بلدية الفوارة حرصنا على عمل مدخل متميز يُضاف إلى ما تشهده المنطقة يومياً من إبداع وتميز غير مسبوق، والذي يقف خلفه الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، داعماً وموجهاً ومتابعاً بشكل دائم".