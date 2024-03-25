شاهد.. مدخل مدينة الفوارة الجديد.. تصميم عصري بفكر حديث

وأوضح رئيس بلدية الفوارة، المهندس ماجد بن فهد الحربي أن هذا العمل يأتي من مبدأ تحسين مداخل مدن ومحافظات منطقة القصيم وفق توجيهات أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي الذي ينشُد، ويتابع بحرص الأعمال الابتكارية وغير المقلدة، أو التي يطغى عليها طابع التحديث والتجديد في أفكار تنفيذها.