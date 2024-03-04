أمير عسير يطلق النسخة الثانية من مبادرة "أجاويد" في مطلع شهر رمضان

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة مساء اليوم الاثنين، مبادرة "أجاويد 2" في نسختها الثانية، التي تنطلق مطلع شهر رمضان المبارك، وهي عبارة عن منافسة رمضانية يشترك فيها جميع شرائح المجتمع في منطقة عسير.
وفي التفاصيل، تنسجم المبادرة مع استراتيجية منطقة عسير في محور "الإنسان"، حيث تعزز دور المجتمع المترابط بقيمه الثرية، المدرك لمشاركته الفاعلة في تحقيق التنمية التي هي إحدى ركائز رؤية السعودية الواعدة.
وترتكز المبادرة على أربعة مسارات تؤثر على حياة الإنسان إيجابًا، هي "العطاء" ويركز على صور العمل الخيري والعناية بالمساجد ونظافتها وتوحيد التمكين وتوفير الفرص، وإعانة المحتاجين ورعاية المرضى، ثم مسار "الوعي" الذي يجعل المعرفة بابًا للوعي، ويركز على البرامج التوعوية في المنصات الإعلامية وتفعيل الأنشطة الاجتماعية الهادفة لرفع الوعي من خلال المسابقات الثقافية والأدبية، ثم مسار "القوة" الذي يعمل على تجويد الصحة الجسدية وتقديم الاستشارات الطبية وتنظيم الحملات الصحية والمبادرات المحفزة للنشاط الحركي مثل دوريات كرة القدم، وأخيرًا مسار "التميز" الذي يركّز على حوكمة المهام الإنسانية.
وخصصت هيئة تطوير عسير الرابط التالي : https://forms.gle/Wa5zXwaTFLzDgS2n7 لتعبئة النموذج والتسجيل في المبادرة، داعية جميع شرائح المجتمع إلى المشاركة في منافسات المبادرة، على أن تكون المشروعات ضمن مساراتها المعتمدة، مبينة أنه سيحظى الفائزون بالمراكز العشرة الأولى بجائزة نقدية تبدأ قيمتها من 100 ألف ريال للمركز الأول وصولاً إلى 10 آلاف ريال في كل مسار.