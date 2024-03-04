أمير عسير يطلق النسخة الثانية من مبادرة "أجاويد" في مطلع شهر رمضان

وترتكز المبادرة على أربعة مسارات تؤثر على حياة الإنسان إيجابًا، هي "العطاء" ويركز على صور العمل الخيري والعناية بالمساجد ونظافتها وتوحيد التمكين وتوفير الفرص، وإعانة المحتاجين ورعاية المرضى، ثم مسار "الوعي" الذي يجعل المعرفة بابًا للوعي، ويركز على البرامج التوعوية في المنصات الإعلامية وتفعيل الأنشطة الاجتماعية الهادفة لرفع الوعي من خلال المسابقات الثقافية والأدبية، ثم مسار "القوة" الذي يعمل على تجويد الصحة الجسدية وتقديم الاستشارات الطبية وتنظيم الحملات الصحية والمبادرات المحفزة للنشاط الحركي مثل دوريات كرة القدم، وأخيرًا مسار "التميز" الذي يركّز على حوكمة المهام الإنسانية.