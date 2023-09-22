"القربي": اليوم الوطني ذكرى خالدة لقصة كفاح وشاهد تضحية بطلها مؤسس هذه البلاد

رفع شيخ شمل قبائل الشقيق، الشيخ هادي بن علي باطل القربي، باسمه واسم قبائل وأهالي الشقيق أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأكد "القربي" أن هذه الذكرى الخالدة التي نحتفل بها كل عام، هي قصة كفاح وملحمة بطولة وشاهد تضحية بطلها مؤسس هذه البلاد، المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، الذي جمع شتات هذه البلاد تحت راية التوحيد الخالدة، وأقام مجدها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال: "اليوم الوطني يوم نفتخر به جميعًا؛ فهو ذكرى ليوم التوحيد لهذا الكيان العملاق على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وبتوفيق الله عز وجل تم توحيد البلاد حتى أصبحت المملكة نموذجًا فريدًا للوحدة وقيم التلاحم والتمسك براية التوحيد".
واختتم بالدعاء أن يديم الله عز وجل على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن ينصر جنودنا البواسل، وأن يحفظها من كل سوء.