"احتواء" تتفاعل مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2025 بالرياض

وانطلاقاً من رسالتها المتخصصة، حرصت جمعية احتواء على تفعيل هذه المناسبة من خلال برامج تثقيفية وتوعوية تستمر طوال شهر أكتوبر، تُعنى بتعريف المجتمع باضطراب الفصام، وطرق دعمه والتعامل معه، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض النفسي، وتخفيف الوصمة الاجتماعية التي قد يتعرض لها المصابون.