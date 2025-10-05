"احتواء" تتفاعل مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2025 بالرياض

تفاعلت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) مع مناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2025، والذي يُصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، في مجمع بانوراما مول بالرياض، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين.
ويُعد اليوم العالمي للصحة النفسية مبادرة سنوية تقودها منظمة الصحة العالمية بهدف تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي بها. وتعرّف المنظمة الصحة النفسية بأنها حالة من الرفاهية تُمكّن الفرد من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق قدراته، والمساهمة بفاعلية في خدمة مجتمعه.
وانطلاقاً من رسالتها المتخصصة، حرصت جمعية احتواء على تفعيل هذه المناسبة من خلال برامج تثقيفية وتوعوية تستمر طوال شهر أكتوبر، تُعنى بتعريف المجتمع باضطراب الفصام، وطرق دعمه والتعامل معه، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض النفسي، وتخفيف الوصمة الاجتماعية التي قد يتعرض لها المصابون.
وتهدف الجمعية من خلال هذه الفعاليات إلى تمكين الأشخاص المصابين بالفصام من التعايش الإيجابي والفاعل داخل المجتمع، وتعزيز تقبّل المجتمع لهم، بما يسهم في بناء بيئة أكثر دعماً ووعياً بالصحة النفسية.