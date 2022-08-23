"إرادة الطائف" يسلم 56 مريضًا لذويهم بمنازلهم

قام فريق إيصال المرضى بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بإيصال عدد 56 مريضًا لذويهم بعد استقرار حالتهم النفسية.
وأوضح مسؤول الفريق فراج الغامدي أن هذه الحالات تم إيصالهم لمنازلهم وتسليمهم لذويهم بناءً على رأي الفريق الطبي الذي قرر خروجهم بعد تحسن حالتهم.
وذكر أن الفريق مكلف بإيصال الحالات التي يتعذّر على ذويهم الحضور لاستلامهم من المجمع بعد إقرار خروجهم أو في حال عدم تعاون ذويهم باستلامهم بعد التواصل معهم، وإبلاغهم من خلال الاتصال الهاتفي بهم بواقع ثلاثة اتصالات في أيام مختلفة.