"إرادة الطائف" يسلم 56 مريضًا لذويهم بمنازلهم

وذكر أن الفريق مكلف بإيصال الحالات التي يتعذّر على ذويهم الحضور لاستلامهم من المجمع بعد إقرار خروجهم أو في حال عدم تعاون ذويهم باستلامهم بعد التواصل معهم، وإبلاغهم من خلال الاتصال الهاتفي بهم بواقع ثلاثة اتصالات في أيام مختلفة.