طلاب وطالبات الطائف يتسلمون كتب الفصل الدراسي الثالث منذ وقت مبكر

وأكد "الغامدي" أن الهدف هو جعل الطالب والطالبة على أتم الاستعداد من اليوم الأول في الفصل الدراسي الثالث، مقدرًا دور أولياء الأمور في تعزيز قيم الجدية، والانضباط، وتهيئة الأبناء.. وموضحًا أن المسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأهل والمدرسة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات؛ لضمان بداية جادة للفصل الدراسي الثالث من العام الحالي.