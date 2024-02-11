طلاب وطالبات الطائف يتسلمون كتب الفصل الدراسي الثالث منذ وقت مبكر

بدأت مدارس الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ للطلاب والطالبات في المدارس.
ونوه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بجهود مديري ومديرات المكاتب والمدارس في توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث على الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر، مثمنًا جهودهم في تسليم الكتب للطلاب والطالبات.
وأكد "الغامدي" أن الهدف هو جعل الطالب والطالبة على أتم الاستعداد من اليوم الأول في الفصل الدراسي الثالث، مقدرًا دور أولياء الأمور في تعزيز قيم الجدية، والانضباط، وتهيئة الأبناء.. وموضحًا أن المسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأهل والمدرسة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات؛ لضمان بداية جادة للفصل الدراسي الثالث من العام الحالي.