"إنسان" تشارك ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية وتدشن خطتها التشغيلية للعام الجديد

وتضمن ركن الجمعية التعريف باللجنة العمالية في جمعية إنسان ودورها في تحسين واستقرار بيئة العمل، بما ينعكس على خدمة المستفيدين وتجويد حياتهم.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب أن إنسان تعد أول جهة خيرية في القطاع غير الربحي يعتمد بها تكوين لجنة عمالية بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن مهام اللجنة العمالية بالجمعية تضمنت مجموعة من المحاور الجوهرية التي تعني بالموظفين وتحسين أدائهم؛ من ضمنها التعبير عن رأيهم، واستقبال اقتراحات وشكاوى الموظفين والقيام بدراستها ورفع التوصيات والطلبات بشأنها، إضافةً إلى صياغة وإقرار وتعديل اللائحة التنظيمية للجنة وإجراءات تسيير أعمالها، ومناقشة الموضوعات المطروحة.