"إنسان" تشارك ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية وتدشن خطتها التشغيلية للعام الجديد

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" ممثلة باللجنة العمالية بالجمعية بجناح تعريفي في ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023 الذي أقيم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
جاء ذلك بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، والذي يهدف إلى التعريف بدور اللجان العمالية وأثرها في المنشآت وسوق العمل وبمشاركة أكثر من 100 شركة.
وخلال الملتقى دشنت اللجنة العمالية بالجمعية خطتها التشغيلية للعام 2024 وإعلان إعداد استراتيجية اللجنة 2024-2025 والتي تعد أول خطة تشغيلية واستراتيجية تلامس تطلعات كافة العاملين بالجمعية.
وتضمن ركن الجمعية التعريف باللجنة العمالية في جمعية إنسان ودورها في تحسين واستقرار بيئة العمل، بما ينعكس على خدمة المستفيدين وتجويد حياتهم.
وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب أن إنسان تعد أول جهة خيرية في القطاع غير الربحي يعتمد بها تكوين لجنة عمالية بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن مهام اللجنة العمالية بالجمعية تضمنت مجموعة من المحاور الجوهرية التي تعني بالموظفين وتحسين أدائهم؛ من ضمنها التعبير عن رأيهم، واستقبال اقتراحات وشكاوى الموظفين والقيام بدراستها ورفع التوصيات والطلبات بشأنها، إضافةً إلى صياغة وإقرار وتعديل اللائحة التنظيمية للجنة وإجراءات تسيير أعمالها، ومناقشة الموضوعات المطروحة.
وأكد "المحارب" أن تفعيل اللجنة العمالية انعكس إيجاباً على بيئة العمل، حيث تصدرت الجمعية مكانتها كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع غير الربحي في المملكة، وحققت المركز الثاني خليجياً وآسيوياً، وذلك خلال بيان كشفته شركة "Great Place to Work" العالمية مطلع يناير من العام الماضي، ويأتي هذا الإنجاز حرصاً من جمعية "إنسان" على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين والموظفات؛ لتحسين الأداء العام وتحقيق مستوى الرضا، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجمعية، بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة لأبناء وأسر الجمعية وتجويد حياتهم.
وكشف "المحارب" أن الجمعية أطلقت حزمة من المبادرات والبرامج لتشجيع الموظفين؛ تضمنت برامج تأهيلية وتطويرية، من ضمنها برنامج القائد المتكامل وبرنامج رحلة المعرفة، وكذلك إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين وبرامج لتعزيز التواصل فيما بينهم.
وختم بأن الجمعية اعتمدت مجموعة من البرامج التي تساعد على تطوير التفكير الإبداعي للموظفين، ومن ذلك برنامج ساعة إبداع، وبرنامج وصّل صوتك، ولقاء مع مدير، ومجلس شورى إنسان، كما تحرص الجمعية على إيجاد بيئة عمل تنافسية تشجيعية للموظفين والموظفات من خلال حفل جائزة التميز التي تنظمها الجمعية سنوياً لتكريم الموظفين المتميزين على مستوى الإدارة العامة والفروع.