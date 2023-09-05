"بيئة خليص" تنظّم جولات ميدانية لمربي الماشية عبر خدمة العيادات المتنقلة

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه الجولات تأتي حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وتهدف إلى توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية.