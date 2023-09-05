"بيئة خليص" تنظّم جولات ميدانية لمربي الماشية عبر خدمة العيادات المتنقلة

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية عبر خدمة العيادات البيطرية المتنقلة.
وشملت الجولات مربي الضأن والإبل والماعز والخيل بمراكز (البرزة، النخيل، أم الجرم) بمحافظة خليص لتقديم الخدمات والإرشاد البيطري.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص المهندس أنس البلادي أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، حسب الإمكانيات الموجودة، والتي يصعب نقلها للعيادة البيطرية التابعة للمكتب.
وأضاف المهندس "البلادي" أن العيادات البيطرية المتنقلة تقدّم كذلك الاستشارات للمربين وصرف الأدوية واللقاحات البيطرية، والوقوف الميداني على مواقع المربين، وتهدف إلى تقديم خدمات إرشادية لمربي الماشية والخيل بالمحافظة ومراكزها، وإلى التقصي الوبائي عن أمرض المواشي، وتحديث ملفات مربي الماشية بمنصة "أنعام".
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه الجولات تأتي حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وتهدف إلى توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية.