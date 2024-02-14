عرض كشفي وسوق شعبي.. "محافظ عفيف" يرعى حفل التعليم بمناسبة "يوم التأسيس"

رعى محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا مساء أمس الثلاثاء، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية وقيادات التعليم، حفل تعليم عفيف بمناسبة يوم التأسيس، بفعاليات متنوعة، ما بين عرض كشفي وسوق شعبي وحفل مسرحي، للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.
بدأت فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس، بالعرض الكشفي، صاحَبَها سوق شعبي احتوى على المقتنيات الأثرية والأجهزة والملابس والأكل قديمًا، وشهد الحفل المسرحي عرضًا وثائقيًّا عن يوم التأسيس، و"أوبريت" إنشاديًّا وقصيدة منبرية وعرضًا مرئيًّا لأعمال المدارس والعرضة السعودية، شارك وأبدع فيها طلاب التعليم.
وثمّن "الشرافا" الجهود التي بذلت من مدير ومنسوبي التعليم؛ للاحتفاء بيوم التأسيس وتعزيز الوطنية والانتماء لدى الطلاب والطالبات وتعريفهم بهذا التاريخ العريق الذي يحمل في طياته الإرث التاريخي القديم والحاضر المجيد بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وامتد لأكثر من ثلاثة قرون من مسيرة وطن العز والشموخ.
بدوره أكد مدير التعليم بعفيف سعيد الزهراني، أن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي لتعزيز الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، وغرس حب الوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأمجاد وقصص مدونة في ذاكرة التاريخ منذ ثلاثة قرون.