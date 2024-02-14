عرض كشفي وسوق شعبي.. "محافظ عفيف" يرعى حفل التعليم بمناسبة "يوم التأسيس"

رعى محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا مساء أمس الثلاثاء، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية وقيادات التعليم، حفل تعليم عفيف بمناسبة يوم التأسيس، بفعاليات متنوعة، ما بين عرض كشفي وسوق شعبي وحفل مسرحي، للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية.