"الغامدي" يؤكّد جاهزية مسلخ "الكامل" لموسم الحج وعيد الأضحى

أكّد مديرُ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل الدكتور محمود بن سعيد الغامدي، جاهزيةَ مسلخ "الكامل" وفق أفضل المعايير الصحية.
وكثّفت الفرقُ الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتِها الرقابيةَ في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة الكامل؛ لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.
وقال "الغامدي": إن الوزارة أتاحت خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنيًّا؛ لتسهيل وتنظيم مواعيد الذبح.
وتتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط .
وأضاف: أن الوزارة اتّخذت كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تمثّل في رفع جاهزية القصابين.
وعبّر حملة "أضحيتي"؛ حيث تواجد الفرق المختصّة في الأماكن العامة وحراج الأغنام.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد "939" للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.