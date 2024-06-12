"الغامدي" يؤكّد جاهزية مسلخ "الكامل" لموسم الحج وعيد الأضحى

وأضاف: أن الوزارة اتّخذت كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تمثّل في رفع جاهزية القصابين.