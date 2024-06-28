نادي الرياض ينظم ورشة تدريبية حول دور الآباء بالتعاون مع "تعارفوا للإرشاد الأسري"

بمناسبة يوم الأب العالمي يُقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري وبالتعاون مع نادي الرياض السعودي ممثلاً بإدارة المسؤولية المجتمعية، ورشة تدريبية عن دور الآباء في تربية الأبناء وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024م بمقر نادي الرياض من تقديم أ.د.عمر الشلاش أستاذ علم النفس المشارك بجامعة شقراء والاستشاري النفسي والأسري بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري.
وفي حديث قصير للبروفيسور عمر الشلاش عبر عن سعادته بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية للأسر ومدى أهميتها ودورها في تربية الأبناء، كما أشاد بدور الأندية الرياضية بشكل عام ودور نادي الرياض بصفة خاصة في مثل إقامة تلك المناشط ليعود ذلك على الأسرة التي هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وهي المعقل الذي من خلاله يتربى الأبناء وتتشكل شخصياتهم من أجل تهيئتهم لخدمة دينهم ووطنهم.