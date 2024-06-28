نادي الرياض ينظم ورشة تدريبية حول دور الآباء بالتعاون مع "تعارفوا للإرشاد الأسري"

وفي حديث قصير للبروفيسور عمر الشلاش عبر عن سعادته بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية للأسر ومدى أهميتها ودورها في تربية الأبناء، كما أشاد بدور الأندية الرياضية بشكل عام ودور نادي الرياض بصفة خاصة في مثل إقامة تلك المناشط ليعود ذلك على الأسرة التي هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وهي المعقل الذي من خلاله يتربى الأبناء وتتشكل شخصياتهم من أجل تهيئتهم لخدمة دينهم ووطنهم.