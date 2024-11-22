"كليات عنيزة" تقيم الملتقى الأول للمكاتب الاستشارية بالقصيم

واشتمل الملتقى الذي نظّمته الكليات عددًا من الفقرات، تخلّلها فيلم وثائقي يحكي مسيرة الكليات وإنجازاتها بعدة مجالات، بعدها جاءت محاضرة "مستقبل صناعة الاستشارات"؛ للتعريف بدور كلية الهندسة وتقنية المعلومات وكلية الدراسات الإنسانية والإدارية في خدمة المكاتب ؛الاستشارية بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بكليات عنيزة مع المكاتب الاستشارية بمنطقة القصيم في كل ما يخدم قطاع الدراسات والاستشارات.