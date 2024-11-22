"كليات عنيزة" تقيم الملتقى الأول للمكاتب الاستشارية بالقصيم

احتضنت كلياتُ عنيزة ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية؛ الملتقى الأولَ للمكاتب الاستشارية بمنطقة القصيم، برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، وحضور نائب رئيس مجلس الأمناء عدنان بن سعود اليحيى، وعمداء الكليات والمساعدين والمساعدات ومديري الإدارات وملّاك ومديري الشركات والمكاتب الاستشارية والمهندسين بمنطقة القصيم.
واشتمل الملتقى الذي نظّمته الكليات عددًا من الفقرات، تخلّلها فيلم وثائقي يحكي مسيرة الكليات وإنجازاتها بعدة مجالات، بعدها جاءت محاضرة "مستقبل صناعة الاستشارات"؛ للتعريف بدور كلية الهندسة وتقنية المعلومات وكلية الدراسات الإنسانية والإدارية في خدمة المكاتب ؛الاستشارية بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بكليات عنيزة مع المكاتب الاستشارية بمنطقة القصيم في كل ما يخدم قطاع الدراسات والاستشارات.
وخلُص اللقاء إلى تقديم مجموعة توصيات تخدم أهداف الملتقى لجميع الأطراف، وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن مثل هذه الملتقيات تحقّق التعاون المثمر والبنّاء، وتُسهم في تعزيز الترابط والتواصل بين قطاع التعليم العالي والمكاتب الاستشارية بالمنطقة، بما يُنمي مهارات الطلبة في مجالات التعليم والتدريب؛ تحقيقًا لأهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة 2030م.