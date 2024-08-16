دور تقني حاسم.. "أمانة العاصمة المقدسة" تطلق برنامج "مقدمة في التحول الرقمي"

أطلقت أمانةُ العاصمة المقدسة، ممثلة في الوكالة المساعدة للتحول الرقمي، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "مقدمة في التحول الرقمي"، وذلك ضمن مبادراتها لتطوير الكوادر الوظيفية وتوفير نماذج تشغيلية رقمية وأطر عمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الرقمية وتحقيق التحول الرقمي المؤسسي وفق مستهدفات محددة وأطر عمل تطويرية؛ حيث شمل البرنامج "175" سفيرًا للتحول الرقمي؛ منهم "58" قائدًا يمثلون الفئة الأولى، و"117" سفيرًا يمثلون الفئة الثانية.
كما تضمّن البرنامج عددًا من المحاور المستهدفة؛ منها: أركان التحول الرقمي وممكناته، ومفهوم تطبيقاته وآلياته، وإطار التحول الرقمي في المملكة، والتحديات التي قد تواجهه، كذلك تم التطرق إلى المصطلحات ذات الصلة بالتحول الرقمي، وتقديم نبذة عن وسائل القياس والأهداف التي يمكن أن يخضع لها التحول الرقمي في مختلف مراحله.
يُذكَرُ أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز وعي ومعرفة منسوبي الأمانة حول أهمية التحول الرقمي والدور الحاسم الذي يلعبه في تحقيق أهداف المنظومة التقنية، كما تمّ تقديم نماذج وأطر عمل عالمية تسهم في بناء نظام متكامل لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة عالية.