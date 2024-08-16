دور تقني حاسم.. "أمانة العاصمة المقدسة" تطلق برنامج "مقدمة في التحول الرقمي"

كما تضمّن البرنامج عددًا من المحاور المستهدفة؛ منها: أركان التحول الرقمي وممكناته، ومفهوم تطبيقاته وآلياته، وإطار التحول الرقمي في المملكة، والتحديات التي قد تواجهه، كذلك تم التطرق إلى المصطلحات ذات الصلة بالتحول الرقمي، وتقديم نبذة عن وسائل القياس والأهداف التي يمكن أن يخضع لها التحول الرقمي في مختلف مراحله.