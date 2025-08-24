انطلاق حملة ولي العهد للتبرع بالدم في محافظة عفيف

دشَّن محافظ عفيف عبدالله بن محمد الشرافا اليوم، حملة ولي العهد للتبرع بالدم، بحضور مدير مستشفى عفيف العام الأخصائي أول صالح بن عشق العضياني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.
وتأتي الحملة – التي تستمر لمدة أسبوع في مقر المختبر وبنك الدم بمستشفى عفيف العام – ضمن الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالدم وترسيخ قيم البذل والعطاء، بما يسهم في دعم بنوك الدم وتلبية احتياجات المرضى والمصابين.
وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالًا من الأهالي ومنسوبي الإدارات الحكومية للتبرع، وسط تنظيم وإشراف من الكوادر الطبية في مستشفى عفيف العام.