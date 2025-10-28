بيئة العرضيات تدعم 3 مكاتب بـ1500 شتلة لتعزيز الغطاء النباتي

في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، دعم مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات ثلاثة من مكاتبها في كل من القنفذة وأضم وتربة بـ (1500) شتلة من الأشجار المحلية، بواقع (500) شتلة لكل مكتب، وذلك ضمن مبادرة "مكاتب منطقة مكة تخضر" التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.