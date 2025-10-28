بيئة العرضيات تدعم 3 مكاتب بـ1500 شتلة لتعزيز الغطاء النباتي

في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، دعم مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات ثلاثة من مكاتبها في كل من القنفذة وأضم وتربة بـ (1500) شتلة من الأشجار المحلية، بواقع (500) شتلة لكل مكتب، وذلك ضمن مبادرة "مكاتب منطقة مكة تخضر" التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بالعرضيات، أحمد بن محمد الفقيه، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لتوجيهات الوزارة الرامية إلى دعم مبادرات التشجير وتوسيع نطاقها في مختلف المحافظات، وتعزيز دور المكاتب الفرعية في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.
وبيّن الفقيه أن المكتب يسعى من خلال هذا الدعم إلى تمكين مكاتب المنطقة من تنفيذ حملات تشجير نوعية ومستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة البيئية في محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن مبادرة "مكاتب منطقة مكة تخضر" تُجسّد روح التكامل والعمل المشترك بين مكاتب الوزارة في المنطقة، وتعكس حرصها على رفع الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية وتنمية الغطاء النباتي، بما يعزّز مكانة المنطقة كنموذج رائد في العمل البيئي المستدام.