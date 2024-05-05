جامعة الملك خالد تستضيف معرض السلامة المرورية لتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع

احتضنت جامعة الملك خالد بالتعاون مع إدارة مرور منطقة عسير اليوم "معرض السلامة المرورية"، الذي تم تدشينه في المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ومدير إدارة مرور منطقة عسير اللواء يحيى بن إبراهيم الشهراني.
وشكّل المعرض مناسبة قيمة لتسليط الضوء على أهمية السلامة على الطرق وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع؛ حيث استضاف المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التوعوية، وتجلى تأثيره في توعية الزوار بأهمية السلامة المرورية وتشجيعهم على التصرفات السليمة على الطرق؛ كما تضمن أيضًا تقديم المعلومات والنصائح حول قوانين المرور وأفضل الممارسات في القيادة الآمنة والتصرفات الصحيحة على الطرق، بالإضافة إلى استعراض أحدث الإحصائيات والبيانات المتعلقة بحوادث الطرق وأسبابها.
وعبّر الزوار عن شكرهم لجامعة الملك خالد وإدارة مرور منطقة عسير على تنظيم هذا المعرض المهم الذي يسهم في بناء جيل متحضر يحافظ على سلامته وسلامة مجتمعه؛ كما أشادوا بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الجهتين بالدور المنوط بهما في تعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها، والتي بدورها تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة آمنة ومستدامة على الطرق.
يذكر أن المعرض يأتي في إطار الجهود المستمرة والتنسيق الأفقي مع إدارة مرور منطقة عسير لتعزيز الوعي بأهمية السلامة المرورية وزيادة معرفة الطلاب وأفراد المجتمع الجامعي عن المخاطر المتعلقة بالقيادة غير الآمنة وسلوكيات الطريق؛ كما يُعَدُّ هذا المعرض فرصة قيمة لتوجيه الانتباه إلى القضايا المرورية الحيوية وتشجيع النقاش حول كيفية تحسين السلامة على الطرق وتقليل عدد الحوادث، ويستمر المعرض لمدة 5أيام.