جامعة الملك خالد تستضيف معرض السلامة المرورية لتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع

وشكّل المعرض مناسبة قيمة لتسليط الضوء على أهمية السلامة على الطرق وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع؛ حيث استضاف المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التوعوية، وتجلى تأثيره في توعية الزوار بأهمية السلامة المرورية وتشجيعهم على التصرفات السليمة على الطرق؛ كما تضمن أيضًا تقديم المعلومات والنصائح حول قوانين المرور وأفضل الممارسات في القيادة الآمنة والتصرفات الصحيحة على الطرق، بالإضافة إلى استعراض أحدث الإحصائيات والبيانات المتعلقة بحوادث الطرق وأسبابها.