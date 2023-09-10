"هلال الطائف" تحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

وقد فعلت الهيئة اليوم العالمي، الذي يوافق 10 سبتمبر كل عام، بتجهيز ركن تعريفي عن الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير دُمى لتعليم الزوار بعض المهارات الإسعافية على حالات وتوزيع حقائب إسعافية على الزوار.