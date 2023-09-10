"هلال الطائف" تحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، الأحد، بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية"، تحت شعار: "الإسعافات الأولية في العالم الرقمي"، بتنظيم عدد من الفعاليات، في تيرا مول.
وقد فعلت الهيئة اليوم العالمي، الذي يوافق 10 سبتمبر كل عام، بتجهيز ركن تعريفي عن الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير دُمى لتعليم الزوار بعض المهارات الإسعافية على حالات وتوزيع حقائب إسعافية على الزوار.
وتحرص الهيئة على الاحتفاء بهذا اليوم من كل عام؛ لأهمية نشر ثقافة تعلم مبادئ الإسعافات الأولية والتي تساهم في تقديم خدمة إسعافية لمحتاجيها لحين وصول الحالة الإسعافية للجهات المختصة والتي تساهم في الحفاظ على أرواح الناس.
يذكر أن الهيئة تقدم برنامجًا متكاملاً عن الإسعافات الأولية، بمسمى "سفير الحياة"، والذي يؤهل الأشخاص من التعامل مع الحالات الإسعافية، بمختلف أنواعها، مما يساهم في حفظ الأرواح عن طريق التسجيل عبر موقع التدريب الإلكتروني في منصة "متأهب"، بجميع مدن المملكة.