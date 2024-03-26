"سوق ليالي الليث".. أنشطة ثقافية واجتماعية بطابع رمضاني فريد ومميز تُحيي الموروث الثقافي

وبيّن الزهراني؛ أنَّ ما شاهده من جهودٍ تُقدمها بلدية محافظة الليث بالشّراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية رعاية الأيتام بالليث، وجمعية البر بالليث؛ والجهات ذات العلاقة تعكس تعاضداً وتكاتفاً ارتسمت من خلاله جمالية المكان والزمان، وأسهمت في فتح آفاقٍ مُتنوعة لعمل الشباب والفتيات بمثل هذه المواقع، وأهمية تشجيع مثل هذه الفعّاليات وتعزيزها، كونها تُمثل وجهة سياحية تسويقية للمواطنين والمواطنات، مؤكداً حرص المحافظة على تحقيق توجهات القيادة الحكيمة بإيجاد مناشط تُسهم في رفع جودة الحياة، وتحقّق رغبات المواطن والمقيم، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.