"سوق ليالي الليث".. أنشطة ثقافية واجتماعية بطابع رمضاني فريد ومميز تُحيي الموروث الثقافي

زار محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني؛ مساء أمس الإثنين، سوق ليالي الليث الرمضانية في نُسخته الثانية، والمُقام بالسوق الشرقي للمحافظة، يرافقه عددٌ من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي.
واطَّلع محافظ الليث، خلال جولته، على عددٍ من الفعّاليات المُقامة، وتتمثل في مجموعةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي صُممت بطابعٍ رمضاني فريد ومميز، لتُحيي الموروث الثقافي التاريخيِّ المرتبط بشهر الصيام، إلى جانب أركان الأجنحة المشاركة من الجهات حكومية، وأكثر من 40 ركناً التي تأتي لتمكين الأسر المنتجة.
وبيّن الزهراني؛ أنَّ ما شاهده من جهودٍ تُقدمها بلدية محافظة الليث بالشّراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية رعاية الأيتام بالليث، وجمعية البر بالليث؛ والجهات ذات العلاقة تعكس تعاضداً وتكاتفاً ارتسمت من خلاله جمالية المكان والزمان، وأسهمت في فتح آفاقٍ مُتنوعة لعمل الشباب والفتيات بمثل هذه المواقع، وأهمية تشجيع مثل هذه الفعّاليات وتعزيزها، كونها تُمثل وجهة سياحية تسويقية للمواطنين والمواطنات، مؤكداً حرص المحافظة على تحقيق توجهات القيادة الحكيمة بإيجاد مناشط تُسهم في رفع جودة الحياة، وتحقّق رغبات المواطن والمقيم، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالله الزبيدي، أنّ البلدية هيّأت جميع مرافق السوق الذي يقع على مساحة 6000م2، والذي يأتي ضمن اهتماماتها في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، لتفعيل البرامج والأنشطة المُلائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل.
وفي سياقٍ مُتصلٍ شهد الزهراني؛ توقيع شراكة مجتمعية بين بلدية الليث وجمعية رعاية الأيتام، والتي تهدف إلى الإسهام في إنجاح مبادرة تمكين وعطاء المتمثلة في توفير حاضنات أعمال للمستفيدين؛ وتمكين أسر الأيتام المُنتجة في الفعاليات والمهرجانات، علاوةً على تقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية.