تعليم عسير يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم غد الأحد؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العمري، أهمية الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت ومتابعة للدروس واستفادة قصوى من المعلمين والحصص؛ لافتًا إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة وتكامل العلاقة بينهما يساعد المدرسة على القيام بدورها وتحقيق أهدافها.