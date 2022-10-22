تعليم عسير يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداءً من يوم غد الأحد؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.