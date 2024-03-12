تحت شعار "أول رسمة".. "الخنيني" يُدشن حملة "مأوى" الرمضانية

وأعرب "الخنيني" عن شكره لـ"مأوى" على إطلاق حملتها الرمضانية؛ حيث دأبت على إطلاق حملة رمضانية كل عام؛ لدعم بناء منازل الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتواكب مع رؤية 2030.