الهلال الأحمر يغرس الأمل في بلجرشي.. زيارة إنسانية للمرضى وتشجير المنتزه الوطني

في لوحة إنسانية ووطنية، نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبادرة نوعية في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، حملت عنوان "غرسة وطن"، وجسدت روح العطاء والانتماء من خلال زيارات إنسانية ومشاركة بيئية مجتمعية.
وانطلقت المبادرة بزيارة إلى مستشفى الأمير مشاري بن سعود، حيث قام وفد من الهيئة بالاطمئنان على المرضى وتقديم باقات من الورود والهدايا، لبث الأمل في نفوسهم وتعزيز أجواء المودة والرعاية. كما تم تكريم الطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في قسم الطوارئ، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في خدمة المرضى ورعاية المصابين.
وتواصلت الفعالية في المنتزه الوطني ببلجرشي من خلال حملة تشجير شارك فيها محافظ بلجرشي الأستاذ نايف الهزاني، ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ سلطان بن سعد المالكي، حيث قاما بغرس عدد من الأشجار بأنفسهم في مشهد رمزي يعكس معاني التجدد والانتماء ويؤكد أهمية المحافظة على البيئة كإرث وطني للأجيال.
وأكد محافظ بلجرشي أن هذه المبادرة تعكس القيم السامية للتكاتف المجتمعي، وتبرز الدور الفاعل لهيئة الهلال الأحمر السعودي في نشر ثقافة العطاء والاهتمام بالبيئة.
من جهته، أوضح الأستاذ سلطان المالكي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تنفذها الهيئة لتعزيز القيم الوطنية وترسيخ المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن "غرس الأشجار هو غرس للأمل واستدامة لعطاء هذا الوطن".