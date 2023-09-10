شاهد.. "بيئة العرضيات" تنفذ حملة تطوعية لتشجير الأفنية المحيطة بالمدارس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حملات التشجير التطوعية والتي بدأت بتشجير الأفنية المحيطة بالمدارس .
من جهته أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات أحمد محمد الفقيه أن هذه المشاركة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، وحث شرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الفرص التطوعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مشاريع التنمية البيئية والمحافظة عليها.
بدوره أشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم الدغيس، إلى أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية البرامج التطوعية وحملات التشجير والتي تأتي بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، لافتًا إلى تواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع الجهات بمحافظات المنطقة".