شاهد.. "بيئة العرضيات" تنفذ حملة تطوعية لتشجير الأفنية المحيطة بالمدارس

من جهته أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة العرضيات أحمد محمد الفقيه أن هذه المشاركة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، وحث شرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الفرص التطوعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مشاريع التنمية البيئية والمحافظة عليها.