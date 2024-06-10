محافظ الطائف يطلع على سير اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونتائجها بمدارس البنين والبنات

اطلع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الاثنين ، على سير اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونتائج الطلاب في مدارس المحافظة بقسميها البنين والبنات.
وتابع الأمير سعود بن نهار سير اختبارات الطلاب والطالبات، ونتائجهم خلال اطلاعه على تقرير عن بداية سير الاختبارات للفصل الدراسي الثالث من مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، مشددًا سموه على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة البيئة المناسبة لهم.
فيما أكّد مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة؛ أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث بيسر وسهولة، مشيدًا بدور أولياء الأمور المهم في تهيئة الأجواء الأسرية للأبناء لتأدية الاختبارات بكل يسر وطمأنينة.