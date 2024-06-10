محافظ الطائف يطلع على سير اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونتائجها بمدارس البنين والبنات

وتابع الأمير سعود بن نهار سير اختبارات الطلاب والطالبات، ونتائجهم خلال اطلاعه على تقرير عن بداية سير الاختبارات للفصل الدراسي الثالث من مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، مشددًا سموه على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة البيئة المناسبة لهم.