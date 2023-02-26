حائل.. جولة إشرافية لتنفيذ برامج صحة البيئة والنفايات الطبية

تُواصل المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، ممثلةً في فريق إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة؛ جولاتِها الإشرافيةَ الميدانيةَ على برامج صحّة البيئة والنفايات الطبية.
شملت الجولة، اليوم الأحد، مجمع الخليج الطبي، ومركز الرعاية الأولية بالوسيطاء؛ لمتابعة مدى تطبيق برامج صحة البيئة في المنشأة الصحية، الذي يعتمد على الجودة عبر الالتزام بالشروط والمعايير البيئيّة داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.
وذكرت إدارة صحة البيئة أن برنامجها في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلُّص من النفايات العامة.
وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكُّد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًّا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكُّد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.
يذكر أن تطبيق برامج "صحة البيئة" في المنشآت الصحية، يعتمد على الجودة، من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.