"تجارة نجران" تنفذ جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة للمكسرات والبن والعطارة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة للمكسرات والبن والعطارة، وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
وقد تم من خلالها القيام بـ(76) زيارة تفتيشية وقد تم تحرير عدد (4) مخالفات تجارية.
كما تم ضبط قضية غش تجاري لإحدى المنشآت وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة لمثل تلك القضية.
وتتواصل الجولات الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو اشتباه حالات تستر تجاري.