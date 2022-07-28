"تجارة نجران" تنفذ جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة للمكسرات والبن والعطارة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة للمكسرات والبن والعطارة، وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.