أمير القصيم يتسلم تقرير "بيئتنا خضراء" ويستعرض إسهامات التدريب التقني والمهني

ونوه سموه بما يلمسه الجميع من دعم واهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله -، من خلال مبادرة السعودية الخضراء، وما صدر مؤخراً بشأن تحديد يوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لها، متطلعاً لجهود الإدارات بالمنطقة كافة إلى تفعيل ذلك بما يرتقي لتطلعات قيادتنا الحكيمة - أيدها الله -.