أمير القصيم يتسلم تقرير "بيئتنا خضراء" ويستعرض إسهامات التدريب التقني والمهني

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقريراً عن مبادرة "بيئتنا خضراء"، لاستعراض أبرز إسهامات التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن تفعيل مبادرة السعودية الخضراء وحملة "أرض القصيم خضراء".
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أحمد الحمودي.
وأشاد أمير المنطقة بما حققته المبادرة من نتائج ملموسة على المستويات كافة، لاسيما في تأهيل أبنائنا المتدربين والمتدربات، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، حول الممارسات البيئية الصحيحة، ودعم المشاريع الابتكارية والبحثية التي تقوم عليها كليات ومعاهد التدريب بالمنطقة.
ونوه سموه بما يلمسه الجميع من دعم واهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله -، من خلال مبادرة السعودية الخضراء، وما صدر مؤخراً بشأن تحديد يوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لها، متطلعاً لجهود الإدارات بالمنطقة كافة إلى تفعيل ذلك بما يرتقي لتطلعات قيادتنا الحكيمة - أيدها الله -.
وأكد متابعته لما تقوم به الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، والكليات والمعاهد التابعة لها من جهود متميزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة، ومشاركتها في هذه المبادرة من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة تسهم في الحفاظ على البيئة واستدامتها.
فيما قدم الحمودي شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على توجيهاته الطيبة، وما يحظى به التدريب التقني والمهني في المنطقة من كريم رعاية واهتمام ودعم لا محدود من قبل سموه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.