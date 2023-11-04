انطلاق فعالية توعوية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي بجدة.. الأربعاء

وتعدّ هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتتضمّن أركانًا تفاعلية تثقيفية تشارك فيها تخصصات متنوعة تشمل: قسم التغذية، وقسم النفسية، وقسم الجينات الوراثية، وقسم الأسنان، بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الملهمة والناجحة، ونخبة من منسوبي وطلاب جامعة الملك عبد العزيز وجامعة جدة.