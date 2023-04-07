جمعية البر الخيرية بمكة توزّع أكثر من 7 آلاف وجبة إفطار صائم يومياً

توزّع جمعية البر الخيرية بمكة المكرمة 7 آلاف وجبة جافة مخصّصة لإفطار الصائمين يومياً، ضمن برنامج إفطار صائم؛ أحد البرامج المجتمعية الخاصة بالجمعية، وذلك في مواقف حجز السيارات في حي الزايدي.