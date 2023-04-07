جمعية البر الخيرية بمكة توزّع أكثر من 7 آلاف وجبة إفطار صائم يومياً

توزّع جمعية البر الخيرية بمكة المكرمة 7 آلاف وجبة جافة مخصّصة لإفطار الصائمين يومياً، ضمن برنامج إفطار صائم؛ أحد البرامج المجتمعية الخاصة بالجمعية، وذلك في مواقف حجز السيارات في حي الزايدي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمكة المكرّمة الدكتور محمد بياري؛ أنه يتم تطبيق البرنامج بشكل موسمي بالتعاون مع عديدٍ من الجهات الحكومية والمانحة والخاصة، وعلى رأسها لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرّمة.
وأفاد بأن الجمعية وزّعت حتى الآن (113728) وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك منها (50,400) عبوة ماء، و(8100) عبوة عصير.
وأكّد حرص الجمعية على استدامة البرامج التكافلية المجتمعية التي تخدم المعتمرين والزوّار وعموم المحتاجين؛ بهدف توفير الحياة الكريمة لهم، ودأبت على هذا المبدأ منذ 75 عاماً منذ تأسيسها عام 1371هـ.