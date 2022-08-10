مدير "موارد نجران " يزور محافظتي يدمة وحبونا ويناقش أعمال لجان التوطين

وأشاد النعمى في نهاية الزيارة بما شاهده من التزام ومستوى عالٍ في أداء العمل من قِبل منسوبي الضمان وقطاع العمل بالمحافظتين وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء والمتابعة الميدانية.