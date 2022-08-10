مدير "موارد نجران " يزور محافظتي يدمة وحبونا ويناقش أعمال لجان التوطين

التقى محافظ يدمة أحمد الخالدي ومحافظ حبونا منصور بن ثقفان اليوم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر بن محمد النعمي، حيث ناقش.
الحضور أعمال لجان التوطين وفرق التفتيش الميدانية بالمحافظتين ودورها في مراقبة وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص.
واطلع زيارة النعمي للمحافظتين خلال الزيارة على سير العمل بمكاتب الضمان الاجتماعي وقطاع العمل ، كما اطلع على إنجاز طلبات البحث الميداني الخاصة بطلبات الضمان الاجتماعي والمعاملات قيد الدراسة.
وشارك فرق التفتيش الرقابية جولات على عددٍ من المحال التجارية داخل المحافظات.
وأشاد النعمى في نهاية الزيارة بما شاهده من التزام ومستوى عالٍ في أداء العمل من قِبل منسوبي الضمان وقطاع العمل بالمحافظتين وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء والمتابعة الميدانية.