"إكرام" تختتم البرنامج التأهيلي لمكرمي الموتى في "ينبع"

اختتمت مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، اليوم الثلاثاء، البرنامج التأهيلي لمكرمي الموتى في مدينة ينبع، والذي أُطلق في ست مناطق على مدار العام 2023.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق استراتيجية مؤسسة "إكرام"، وتطوير مهارات العاملين في المغاسل، وتطبيق الطرق الصحيحة للآليات والإجراءات النظامية والشرعية في قطاع إكرام الموتى.
يأتي ذلك تعزيزًا لدور المؤسسة في تمكين العاملين في القطاع بكل مناطق المملكة، وإكساب المغسلين والممارسين السعوديين في مجال إكرام الموتى المهارات اللازمة في التغسيل والتعامل مع الجثمان من النواحي الشرعية والصحية والنفسية والأمنية والإدارية، مع رفع كفاءة الممارس في التعامل مع أهل المتوفى.
إضافة للمساهمة في تنظيم وتطوير قطاع إكرام الموتى وتلبية احتياجات القطاع، وتوحيد إجراءات التغسيل والتجهيز وفق الدليل الشرعي المعتمد من اللجنة الشرعية لدى المؤسسة، والذي يرأسها الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان.
وفي ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة، نمت الحاجة لتأهيل وتطوير المزيد من الكوادر الوطنية المدربة القادرة على التعامل مع حالات الوفاة الطبيعية، والحد من التجاوزات الشرعية، وتعزيز القدرات لمقدمي الخدمات في قطاع إكرام الموتى.
وقدمت البرامج التدريبية عددًا من المسارات منها: مسار تدريب المغسلين عن طريق البرنامج التأهيلي لمكرمي الموتى، بحضور مدربين متميزين في المجال وتوفير حقيبة تدريبية تحتوي على كل المعلومات اللازمة ودليل شرعي بأحكام الميت، مع طرح استبيان على المستفيدين، بهدف قياس مدى ملائمة البرامج المقدمة والاستفادة منها في المرحلة المقبلة.
وتم إطلاق البرنامج التأهيلي في مرحلته الأولى في ست مناطق بالمملكة، وهي: الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والقصيم، وحفر الباطن، وينبع.
جرى خلال البرنامج، تدريب وتأهيل نحو 287 من مكرمي الموتى؛ بشراكة مع شركة المنارة المتقدمة وجامع الراجحي والجمعيات المتخصصة في قطاع إكرام الموتى.
كما حظي البرنامج التدريبي بإشادة المتدربين والجمعيات والجهات المشاركة بالمناطق التي نُفّذ فيها.