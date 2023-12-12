"إكرام" تختتم البرنامج التأهيلي لمكرمي الموتى في "ينبع"

وقدمت البرامج التدريبية عددًا من المسارات منها: مسار تدريب المغسلين عن طريق البرنامج التأهيلي لمكرمي الموتى، بحضور مدربين متميزين في المجال وتوفير حقيبة تدريبية تحتوي على كل المعلومات اللازمة ودليل شرعي بأحكام الميت، مع طرح استبيان على المستفيدين، بهدف قياس مدى ملائمة البرامج المقدمة والاستفادة منها في المرحلة المقبلة.